NY原油先物11月限（WTI）（終値） 1バレル＝61.78（-0.59-0.95%） 石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）プラスの主要８カ国は日量１６６万バレル規模の自主減産の解消に着手しており、１０月は生産枠を日量１３万７０００バレル引き上げることで合意しているものの、５日のオンライン会合で１１月の生産枠が大幅に拡大される可能性があることが引き続き相場を圧迫した。報道によると日量５０万バレル規模の拡大も検討されていること