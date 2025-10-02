NHK連続テレビ小説『ばけばけ』は、主人公・松野トキ（髙石あかり）の怪談語りから始まった。お題目は、『耳なし芳一』。もっとも有名な怪談噺のひとつである。トキの語りがやけに達者で、夫・ヘブン（トミー・バストウ）は引き込まれるように聞き入っている。 参考：『ばけばけ』第4話、司之介（岡部たかし）が発見されるも家に帰ろうとしない ヘブンのモデル、ラフカディオ・ハーン（小泉八雲）は、トキ