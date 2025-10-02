京王電鉄は11月の平日1ヶ月間、一部の「京王ライナー」を対象として、同じ列車・同じ座席を一括購入できる月間シート「京王ライナーPremium Pass」を発売します。この企画は、朝の通勤時間帯の上り2本を対象とした抽選販売で、毎日同じ座席に着席できる安心感と購入手続きの簡略化といった、利用者の要望に応えるものです。2025年9月29日から10月13日まで抽選申込を受け付けていますので、毎日の通勤・通学を快適にしたい方は必見