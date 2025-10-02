◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第2戦カブスーパドレス（2025年10月1日シカゴ）カブスの鈴木誠也外野手（31）は1日（日本時間月2日）、シカゴでパドレスとのナ・リーグワイルドカードシリーズ(WCS)第2戦に「5番・右翼」で先発出場。4回の第2打席に左翼線二塁打を放った。30日（同1日）の初戦で0−1の5回にポストシーズン初アーチとなる左中間へ打球速度112．2マイル（約180.6キロ）、打球角度20度の弾丸ライナーで