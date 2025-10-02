◇セ・リーグ巨人5−2中日（2025年10月1日東京D）8回に登板した巨人の平内が突如の下手投げで球場を沸かせて1回を無失点に封じた。先頭の細川を2球で追い込むと、3球目に下手投げを披露。131キロ直球を外角低めに制球して見逃し三振を奪い、続く代打・板山の打席でも織り交ぜた。6回に登板したバルドナードは横手投げで1回無失点。試合前に阿部監督から助言を受けており、杉内投手チーフコーチは「違う自分が発見でき