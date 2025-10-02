◇セ・リーグ巨人5−2中日（2025年10月1日東京D）30日の中日戦で4人目の日米通算200勝を達成した巨人・田中将の記念セレモニーが試合後に行われた。盟友でもある坂本から名球会ブレザーを着せられ「まさか同級生から渡されるとは。特別な形でもらえたんじゃないかな」と喜びを語った。サプライズの連続だった。ビデオメッセージは黒田博樹氏、パドレス・ダルビッシュ、ヤンキース・ジャッジから届いた。タレントの明石家