ウクライナ・ポルタワで地雷除去に関する説明を受ける中込正志駐ウクライナ大使（手前左から2人目）＝1日（ウクライナ非常事態庁提供・共同）【キーウ共同】国連開発計画（UNDP）と日本政府は1日、ロシアの侵攻を受けるウクライナの地雷除去を支援するため、除去機の交換部品を供与した。除去機は消耗が激しく、定期的な整備が不可欠。今回の支援により最大で1万時間の稼働が可能になるという。UNDPによると、ウクライナでは国