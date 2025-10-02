全面開業を祝福する「月見祭」が行われる（エンジョイワークス提供）“天空の廃虚”として知られ、店舗兼用住宅として生まれ変わった旧横須賀市営住宅「田浦月見台住宅」（神奈川県横須賀市田浦町）が５日、全面開業を迎え、「まちびらき」を祝う「月見祭」が開かれる。秋の夜風に当たり月を見ながら横須賀の新名所が楽しめる。同住宅はＪＲ田浦駅から徒歩１０分ほどに位置する標高６０メートルの小高い丘にある。１９６０年に