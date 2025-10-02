サッカーＪ１・横浜ＦＭは１日、経営再建中の日産自動車（横浜市）がクラブの株式売却を検討しているとの報道後、初めて横須賀市内での練習を公開した。１９７２年の日産自動車サッカー部創部から半世紀を超える歴史を持つ名門に大きな衝撃を与えた中、選手はＪ１残留に集中することで団結した。Ｊ１での順位は現在、Ｊ２降格圏ギリギリの１７位。今季は４日の柏戦（三協Ｆ柏）を含めた残り６試合で生き残りをかける。どんな状