◆京都大賞典追い切り（１日・栗東トレセン）１着馬に天皇賞・秋への優先出走権が与えられる国内２重賞の追い切りが１日、東西トレセンで行われた。第６０回京都大賞典・Ｇ２（５日、京都）が秋初戦となるショウナンラプンタは休養をはさんで元気いっぱいで、栗東・坂路を機敏に駆け上がった。躍動感あるフォームで、生き生きと駆け上がった。ショウナンラプンタは栗東・坂路を単走。持ったままで小気味いいリズムを刻んで５５秒