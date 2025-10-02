◆米大リーグ・ワイルドカードシリーズ第２戦ガーディアンズ６―１タイガース（１日、米オハイオ州クリーブランド＝プログレッシブフィールド）ガーディアンズが１日（日本時間２日）、タイガースとのワイルドカードシリーズ第２戦に６―１で勝ち、対戦成績を１勝１敗とした。試合のキーポイントは４回だった。１点を追うタイガースが２死満塁から９番バエスが中前安打。三塁走者に続いて二塁走者も生還と思われたが中堅のデ