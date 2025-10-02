◇ナ・リーグワイルドカードシリーズ第2戦ガーディアンズ6―1タイガース（2025年10月1日クリーブランド）ア・リーグのワイルドカードシリーズ(WCS)は1日(日本時間2日)、クリーブランドでガーディアンズ(中地区優勝)とタイガース(WC3位)が対戦。ガーディアンズが6―1で勝利し1勝1敗のタイに戻した。第3戦は2日（日本時間3日午前2時8分開始）で行われる。1―1の8回1死無走者からロッキオが右越えソロを放って勝ち越し。