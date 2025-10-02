しらさぎS（7着）以来3カ月半ぶりの出走となるレーベンスティールはWコースで単走追い。課題の折り合いもスムーズに軽快な走りを見せた。「先週しっかり負荷をかけて出来上がっているのでリズム重視の調教。好調時の雰囲気に戻っている」と穂苅助手。「力を出せる舞台だし、結果を出したい」と、昨年のエプソムCを制したコースで巻き返しを期していた。