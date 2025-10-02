唯一の3歳サトノシャイニングは坂路で単走追い。若干、行きたがるところはあったが脚さばきは良好で4F55秒3〜1F12秒1を馬なりで刻んだ。杉山晴師は「あまり時計は出さずにやった。この馬の中では収まっていたと思うし、乗り手の感触は見た目ほど悪くはない。仕上がりはいい」と伝える。前走ダービー4着から3F短縮については「これまでのベストレースが（重賞初制覇を飾った3走前）きさらぎ賞。もう一度、千八を使いたいという