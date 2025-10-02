▼エルゲルージ（石坂師）（前日の）グリーンチャンネルCが本線ではありますが除外の可能性もあるので登録しました。芝でも走っていた馬ですし、こなせると思います。▼エルトンバローズ（杉山晴師）しまいをサッとやった。調教を見る限り上積みは大きい。骨折明けの前走は時計が出ていたけど、いかにも休み明けの感じがあった。千八がベストかと思う。▼ジェイパームス（堀師）しまいに無理をしないで、併せずにリズム優先