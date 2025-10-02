◇セ・リーグDeNA9−6ヤクルト（2025年10月1日横浜）8月7日に左手親指を手術したDeNA・牧が、2軍練習施設「DOCK」でライブBP（実戦形式の打撃練習）に2日連続で臨んだ。CSファーストSでの復帰へ、桑原2軍監督は「（宮崎の）フェニックス・リーグか、1軍の練習試合で調整するか見極めていく」と説明した。牧は今季最終戦後のセレモニーに参加し「僕たちの戦いはまだまだ続きます。10月11日、クライマックスに向けチーム