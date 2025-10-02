◇セ・リーグDeNA9−6ヤクルト（2025年10月1日横浜）DeNA・筒香が1―0の初回1死一塁で小川のフォークをバックスクリーンへ20号2ラン。日米通算250号の節目のアーチで「春先に比べると感覚は良くなってきた」と声を弾ませた。19年の29発以来、6年ぶり7度目の20発の大台。米球界から復帰した昨季は7発だったが、三浦監督は「（250号を）打ちたいと言っていた。さすが筒香」と称えた。