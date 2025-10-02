◇セ・リーグヤクルト6−9DeNA（2025年10月1日横浜）ヤクルトは「ヤングスワローズ」が躍動した。「8番・遊撃」でプロ初スタメンだった高卒ルーキー・田中が、2回1死満塁で右翼線へ2点二塁打。サイ・ヤング右腕のバウアーからプロ初安打初打点を挙げ「積極的に振れた。思い出になりました」と笑顔を見せた。高卒2年目捕手・鈴木叶も2安打1打点、高卒3年目左腕・坂本も7回から救援でプロ初登板を果たすと、1イニングを1安