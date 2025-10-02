DeNAは1日、ダヤン・ビシエド内野手（36）が神奈川県内の病院で左太腿裏の「左半腱様筋肉離れ」と診断されたと発表。全治に数週間を必要とし11日からのCSファーストS出場は絶望的となった。30日のヤクルト戦の初回の打席で投前内野安打をマークした際、一塁への走塁で負傷して代走を送られ退いていた。