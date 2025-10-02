【コペンハーゲン共同】欧州連合（EU）のフォンデアライエン欧州委員長は1日のEU非公式首脳会議で、現在は運用益のみをウクライナ支援に充当しているロシアの凍結資産を、ウクライナに無利子融資するという活用拡大案を提示した。