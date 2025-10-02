新工場の起工式に出席したいすゞ自動車の片山正則会長（左から4人目）ら＝1日、米サウスカロライナ州ピードモント（共同）【ピードモント共同】いすゞ自動車は1日、米南部サウスカロライナ州ピードモントに建設する新工場の起工式を開いた。新工場は2027年稼働開始予定で、年間生産能力は30年時点で約5万台を目指す。需要増を背景に北米を重点地域と位置づけ、現地生産を加速させる。新工場の「グリーンビル工場」は敷地面積が