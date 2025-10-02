俳優・木村文乃（３７）が「日本メガネベストドレッサー賞２０２５」に芸能界部門で受賞し、１日、都内で行われた表彰式に出席した。司会者からフジテレビ系主演ドラマ「愛の、がっこう。」について「誠実で温かみのある演技やメガネをかけた柔らかな笑顔が視聴者の心をつかみました」と紹介され登場した木村は「チワワ先生はメガネなくして成り立たなかった。メガネがあったからこれだけかわいがっていただいた」と感謝。メガ