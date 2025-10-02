東京・杉並区で9月30日、住宅が土台となる擁壁ごと崩れ、マンションの敷地内に倒れ込んだ。一夜が明けた1日、現場ではおびただしい量のガレキの撤去作業が続けられた。イット！が専門家と共に現地に行くと“立地”に特徴的な一面があることが分かった。「スローモーションみたいに崩れ落ちた」東京･杉並区にある木造2階建ての住宅が突然、倒壊したのは、9月30日午後7時過ぎのこと。近隣住民：スローモーションみたいにダダダって崩