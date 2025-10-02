主人公・啓子(31歳)は、5歳の長男・しゅん、3歳の長女・ひなの育児に追われる日々。夫・将司(32歳)は、単身赴任中。慌ただしくも、ごく普通の日常を送っていましたが、しゅんが万引きをしたことで一変。息子と向き合う勇気が持てず、途方に暮れていたとき、以前お世話になった保健センターの女性の顔が浮かびます。思い切って電話をし、今の状況を告げたところ、すぐに面談の日程を整えてくれました。そして…。『5歳息子が