左手首の手術を受け、来季開幕戦からの復帰を目指す小祝さくら(C)Getty Images故障していた左手首の手術を受けたことを、9月30日に発表した小祝さくらのスタッフアカウントが、同日にインスタグラムを更新。本人同様に無事に手術が終わった旨に加え、「特別保障制度も承認されとりあえずひと安心です」と伝えた。【写真】痛々しいギプスと笑顔の指ハート…小祝さくらの近影をチェック「特別保障制度」は負傷を公傷として扱う制度