藤川監督率いる阪神は先の常勝軍団を見据える(C)TakamotoTOKUHARA/CoCoKARAnext阪神は10月1日、佐藤蓮、川原陸、渡辺諒、野口恭佑、森木大智、鈴木勇斗、ホセ・ベタンセスの7選手と、来季の契約を結ばないことを発表した。話題を集めたのは21年ドラ1入団の森木だった。高知中に所属した当時、軟式の最速となる150キロを叩き出し、「スーパー中学生」と大きく注目を集めた。【動画】歴史的な強さだった！感動の阪神優勝の瞬間を