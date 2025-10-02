▼アルナシーム（藤岡）先週しっかりやって今朝もいい感じ。折り合いも問題なかった。距離延長で新味が出れば。▼ヴェルテンベルク（宮本師）叩いて状態は上向き。前めで競馬ができれば。▼ヴェルミセル（吉村師）うまく調整できている。馬場が渋った方がいい。速い時計の決着だとどうかな。▼カネフラ（高橋康師）体をほぐす程度の調整で時計も予定通り。前走は最後までハミを取らなかった。距離が課題だけど（京都の）下