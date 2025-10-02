◇パ・リーグ西武5−10オリックス（2025年10月2日京セラD）西武は高卒2年目の杉山が今季初登板初先発で4回0/3を11安打9失点と炎上し、プロ初勝利はならなかった。初回に6安打を集中されて4失点。打線が3点を返した直後は、太田に左中間への2ランを被弾するなど立ち直れず「球が浮いてしまい、甘く入ったところを打たれた」とうなだれた。高卒3年目の古川はプロ7打席目で右前打を放ち、プロ初安打を記録。「うれしい。