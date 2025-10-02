【ニューヨーク＝小林泰裕】１日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前日比４３・２１ドル高の４万６４４１・１０ドルとなり、２日連続で過去最高値を更新した。値上がりは４営業日連続。トランプ政権との交渉によって関税の対象外になるとの期待から、製薬大手のメルクやアムジェンなどが値上がりした。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測も株価を押し上げた。一方、つなぎ予算が成立せず、米