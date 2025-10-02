元ボクシング世界２階級制覇王者で、７月に現役引退を表明した京口紘人（３１）＝ワタナベ＝の引退セレモニーが行われ、同門の元ＷＢＯ世界ミニマム級王者・谷口将隆（３１）とスパーリングを行った。１０カウントゴングを聞き「小さい頃は空手の才能もなかったが、夢の世界王者にもなれた。これからの人生も長い。結婚もして困難なこともあると思うが（妻と）一緒に乗り越えたい。最高のボクシング人生でした」と感謝を込めた