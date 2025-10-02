気象台は、午前5時23分に、大雨警報（土砂災害、浸水害）を柏崎市に発表しました。また洪水警報を柏崎市、刈羽村に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】新潟県・柏崎市に発表 2日05:23時点下越、中越では、2日朝まで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。中越では、2日朝まで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■柏崎市□大雨警報【発表】・土砂災害2日朝にかけて警戒・浸水2日朝