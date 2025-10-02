来春入社予定の９００人が出席したノジマグループの内定式＝パシフィコ横浜２０２６年春に卒業・入社予定の大学生らの採用内定が解禁された１日、家電量販店大手ノジマ（横浜市西区）の内定式がパシフィコ横浜（同区）で開かれ、同社を含めたグループ５社に入社予定の学生ら約９００人が出席した。野島廣司社長は、ノジマグループが５０年以上業績を上げ続ける理由について「従業員を大切にし、従業員に喜ばれる会社を目指して