「巨人５−２中日」（１日、東京ドーム）今季限りで現役を引退する中日・中田が、かつての本拠地・東京ドームで両チームのファンに別れを告げた。試合後、オーロラビジョンに「ＴＨＡＮＫＹＯＵＳＨＯＴＩＭＥ」のメッセージが表示される中、グラウンドを一周。巨人・坂本から花束を渡されると、本塁付近で両軍選手から背番号と同じ６度、胴上げされた。「ありがたかったし、うれしかった」と振り返った。