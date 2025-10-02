「オリックス１０−５西武」（１日、京セラドーム大阪）２年目のオリックス・権田がプロ初白星を挙げた。二回無死、左脇腹の違和感で緊急降板したエスピノーザの後を継いで２回を無安打無失点。社会人のＴＤＫから２０２３年度ドラフト７位で入団した２５歳は「素直にすごくうれしい。チャンスと思い、一人一人打ち取ろうとマウンドに立った」と笑みを浮かべた。岸田監督も「落ち着いて自分の持ち味を出した」と評価した。