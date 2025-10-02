ヤクルト・青柳が移籍後初となる甲子園のマウンドで初勝利を狙う。先発予定の２日・阪神戦は、ＮＰＢ復帰後３度目の登板。自身２試合連続で古巣との対決となる。前回９月２２日・阪神戦（神宮）は５回２失点と力投。１日に横浜スタジアムで最終調整を行い、「甲子園でいいピッチングができたらいいかなと思います。本当に楽しめたらいい」と意気込んだ。