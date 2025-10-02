村上がシーズン3冠締めへ、きょう2日のヤクルト戦（甲子園）に先発する。「シーズン最後の143試合目。チームとしてもいい形で終われれば、クライマックス（シリーズ）にいい状態で入れると思う」前回9月26日の中日戦で13勝目を挙げ、勝率第1位は確定。奪三振は中日・高橋宏に2差の2位、勝ち星はDeNA・東を1差で追う。才木の防御率1位も確定しており、独走Vをけん引してきた先発2枚看板で主要部門のタイトルを総ナメにする。