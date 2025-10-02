阪神・同期入団である森木の戦力外通告に寂しさを募らせた。「同級生で同期。ずっと頑張ってきたので、寂しいですね」。21年ドラフト組で、休日になると買い物などに出かけた間柄。前日には寮の自室で森木から報告を受け、約1時間語り合った。「僕たちの世代の中でやっぱりNo.1の選手。大智がずっと頑張っていたのを見ていた。“これからも頑張る”というのを言っていたし、切磋琢磨（せっさたくま）しながら頑張りたい」と前