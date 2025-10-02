「巨人５−２中日」（１日、東京ドーム）巨人は最終戦を勝利し、引き分けを挟んでの３連勝で貯金１としてレギュラーシーズンを終えた。リーグ連覇を目指しながら３位で終わり阿部監督は「優勝争いをできなかった責任をすごく感じている」と反省の言葉を口にした。それでもＣＳへ向け「３位ですから、チャレンジャーとして思い切りぶつかっていきたい」と意気込みを語っていた。