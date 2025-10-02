現役続行へ強い意欲を示した。阪神・渡辺諒は「現役は続けたい。何とか探しながら、やっていければなと思います」。22年オフに日本ハムからトレードで移籍し、右の代打として23年の日本一に貢献。3年間在籍したことに「本当にいい球団でやらせてもらった」と感謝した。今季は22試合に出場するも、打率は・158と低迷。2軍暮らしが続き「テレビで見る機会が増えていたんで…覚悟はしていました」と胸中を明かした。