「ＤｅＮＡ９−６ヤクルト」（１日、横浜スタジアム）目を奪われる唯一無二の放物線。大歓声に包まれ、打球はバックスクリーンに吸い込まれた。１点リードの一回１死二塁塁、ＤｅＮＡ・筒香が日米通算２５０号となる中越え２ラン。２０１９年以来６年ぶりとなるシーズン２０号にも到達した。今季ラストの１４３試合目で、ダブルの大台。メモリアルアーチは、打球速度１７０キロの豪快な一撃だった。「ここまで支えてくれた方