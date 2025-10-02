阪神・森下は目下チームの142試合すべてに出場している。プロ3年目で初の全試合出場達成なら、23年に3年目で全イニング出場した中野以来2年ぶり。近年では18年糸原（2年目）、19年大山（3年目）、22年佐藤輝（2年目）と若手の達成が増えている。