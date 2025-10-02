¾­´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾­¡Ê23¡Ë¡áÌ¾¿Í¤Ê¤É7´§¡á¤éÂ¿¤¯¤Î´ý»Î¤â´ýÎÏ¸þ¾å¤Î¤¿¤á°¦ÍÑ¤·¤¿ÆüËÜ¾­´ýÏ¢ÌÁ¸ø¼°¤ÎÂÐ¶É¥µ¥¤¥È¡Ö¾­´ý¶æ³ÚÉô24¡×¤¬Ç¯Æâ¤Ç½ªÎ»¤¹¤ë¡£1Æü¡¢±¿±Ä¤¹¤ëµ×ÊÆ¹¨¤µ¤ó¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÈ¯É½¡£¡Ö¤½¤í¤½¤í°úÂà¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸å¤òÂ÷¤¹¿Íºà¤¬°é¤Ã¤Æ¤ª¤é¤ºÍèÇ¯°Ê¹ß¤â·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬Æñ¤·¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£1998Ç¯³«Àß¡£ÌµÎÁ¤Ç¡¢¤É¤³¤Ç¤âÂÐ¶É²ÄÇ½¤Ê¡Ö¥Í¥Ã¥È¾­´ý¡×¤ÎÀè¶î¤±ÅªÂ¸ºß¤Ë¡£¶µ¼¼¤äÆ»¾ì¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¼ÂÀï·Ð¸³¤¬ÀÑ¤ß¤Ë¤¯