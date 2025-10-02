「ＤｅＮＡ９−６ヤクルト」（１日、横浜スタジアム）ヤクルトは２０年以来５年ぶりの最下位が確定した。投手陣が９失点と炎上して敗戦。今季限りで退任する高津監督は残り３試合に向けて、「最後まで勝ちにこだわって、少し楽しみながら頑張りますよ」と前を向いた。今季の横浜スタジアムでの最終戦後、ＤｅＮＡ・三浦監督から花束を贈呈され、両軍ファンから盛大な“高津コール”が起こり、「本当に感謝しています」と語っ