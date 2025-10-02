阪神は1日、育成の森木大智投手（22）ら7選手に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。各選手とも甲子園で報道陣に対応。高卒4年目の右腕は、現役続行を強く希望した。「4年間、結果が出なかったんでそれが一番。驚きましたけど、でもしっかり受け止めて。（今後は）投げられるんだったら、中継ぎだろうが先発だろうがやりたい」苦しみ、もがきながらも必死に駆け抜けた4年間だった。高知中3年時に軟球で中学史上最