個人記録よりも、チームの勝利を最優先する。「無失点で終われたらというか、チームが勝てるように（投げたい）」。前回9月28日の中日戦で1回無失点に封じ、連続試合無失点のプロ野球記録を50試合に更新。球団記録を更新している連続イニング無失点を49回に伸ばした。きょう2日のシーズン最終戦で「50―50」の達成も視野に入るが、「（村上）頌樹のタイトルもかかっている。そこに貢献したい」とアシストを誓った。