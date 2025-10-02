「ＡＣＬＥ・１次リーグ、神戸１−０メルボルンＣ」（１日、ノエビアスタジアム神戸）東地区の第２戦が行われ、神戸はメルボルン・シティー（オーストラリア）に１−０で競り勝った。９月に加入した元日本代表ＧＫ権田修一（３６）が、神戸の一員として初の公式戦にフル出場し、無失点での勝利に貢献し、試合終了間際にＭＦ汰木（ゆるき）康也が得点。開幕２連勝で勝ち点を６とした。権田が神戸の一員として迎えた初の公式戦