岐阜県白川村が、オーバーツーリズム対策で駐車場料金を大幅値上げします。白川村は、世界遺産の合掌造り集落に近い「せせらぎ公園駐車場」など3つの村営駐車場で、バスは1台3000円から1万円に、乗用車は1000円から2000円に値上げしました。人件費高騰などの影響も受けている駐車場の警備や除雪などの費用に充てるとしています。観光客ら：「初めて来て『都会より高いよ、駐車場』って。保全のためにはし