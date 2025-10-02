地域の福祉活動を支援する『赤い羽根共同募金運動』が全国で始まりました。新潟市中央区で行われたセレモニーには、募金の助成金を利用し、通園バスを購入した市内の保育園から園児が出席し、感謝を込めた歌を披露しました。昨年度、県内の募金額は目標額に届かなかったことから、県共同募金会は今年導入した電子マネー決済などを活用し、今年度4億6000万円あまりの目標額を達成したい考えです。【県共同募金会佐藤