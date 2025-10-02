新潟市中央区の新潟伊勢丹で10月1日、芸術家・草間彌生さんの版画の世界を味わえる作品展が始まりました。2階の会場では、水玉模様が特徴の草間さんの代表作『かぼちゃ』をはじめ、40点以上の作品が並びます。【訪れた人】「パワーをいただいた。キラキラしているものはすごく素敵」迫力ある版画のほかにも…【氏田陽菜アナウンサー】「7階のアートギャラリーでは立体作品や原画など貴重な作品を鑑賞でき