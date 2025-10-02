「世界で唯一のちょんまげ落語家」として活動している立川志の八（51）が1日、東京・日本橋から「立川志の八の東海道中膝瓜（うり）毛〜丁髷（ちょんまげ）と落語で歩く東海道五拾三次〜」をスタートさせた。東海道の宿場町を徒歩で訪れ、落語を披露しながら地域の人々と交流する企画。江戸時代の旅装束で、今月末まで帰宅せずに日本橋から京都・三条大橋まで約492キロを踏破する。「テンションが上がっています」と気合十分。